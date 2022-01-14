Швеция перебрасывает солдат и танки на остров Готланд из-за «деятельности России»

Швеция разместила боевые бронированные машины и военных для патрулирования улиц на острове Готланд в Балтийском море из-за «деятельности России в регионе». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.

«Вооруженные силы принимают необходимые меры для защиты целостности страны и демонстрации нашей способности защищать Швецию и шведские интересы », — заявил министр обороны Петер Хультквист.

Он уточнил, что этот шаг был предпринят после того, как на этой неделе три российских десантных корабля «вышли в Балтийское море, пересекая [пролив] Большой Бельт в Дании, на фоне обострения напряженности в отношениях между Россией и государствами-членами НАТО».

Хультквист также сообщил, что патрулирование на острове Готланд показало, что Швеция серьезно относится к ситуации и что она «не будет застигнута врасплох».

Генерал-лейтенант Лейф Микаэль Клаэссон, командующий объединенными операциями вооруженных сил, сообщил, что патрулирование гавани и аэропорта Висбю, главного города Готланда, ведется с 13 января. Клаэссон добавил , что вооруженные силы также предпринимают действия в других частях Швеции в ответ на «недавние действия» России.

В последнее время на Западе и Украине в частности стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Так, 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.