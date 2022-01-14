Генсек ОДКБ исключил вмешательство во внутренние дела Казахстана со стороны миротворцев

Вмешательства миротворцев ОДКБ во внутренние дела Казахстана не было, заявил в эфире телеканала «Россия 24» генсек организации Станислав Зась.

«Никакого вмешательства во внутренние дела не было со стороны миротворческого контингента. Они выполняли свой кусок задач», — сказал он.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, а также других городах начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. В связи с произошедшим власти Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В Генпрокуратуре республики сообщили о возбуждении 494 уголовных дел по итогам беспорядков.

Россия направляла в Казахстан подразделения ВДВ в рамках помощи миротворческих сил ОДКБ правительству страны. В сообщении Минобороны во время переброски говорилось, что миротворцев круглосуточно доставляет воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124. Российские десантники занимались охраной аэропорта Алма-Аты, генконсульства РФ, главного узла связи компании «Казах-телеком», ТЭЦ-3, главного водозабора и насосной станции, а также основных вышек связи.

Ранее сообщалось, что из Казахстана вернулись первые четыре самолета с российскими десантниками из состава миротворческих сил ОДКБ.