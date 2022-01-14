В Пентагоне отказались рассказывать о разработках противодействия гиперзвуковому оружию

Заместитель министра обороны Соединенных Штатов Хайди Шу заявила, что разработка гиперзвукового оружия является для Пентагона ключевым направлением деятельности, однако отказалась давать комментарий относительно разработки средств противодействия гиперзвуковому оружию, сообщает ТАСС.

«Я бы сказала, что это просто физика, не так ли? Если у вас есть хорошие физики и инженеры, то в итоге вы сможете разработать эти гиперзвуковые системы. Это не настолько трудно», — заявила Шу.

Она отметила, что США не заинтересованы в «гиперзвуковой» гонке вооружений.

«Гонка <...> — это когда у вас 1 000 ракет, значит мне нужно 1 000 ракет. Это проигрышный подход», — заявила Шу.

Ранее Северная Корея подтвердила пуск гиперзвуковой ракеты.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын отметил, что создание гиперзвукового оружия — одна из ключевых целей пятилетнего плана в развитии национальной обороны, и выразил «особую благодарность» разработчикам ракеты.