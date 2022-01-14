Из Казахстана вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ

Из Казахстана в Минскую область вылетели 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Республики Армения и Республики Таджикистан также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», — рассказали в ведомстве.

Подразделения миротворцев Армении, Белоруссии и Таджикистана уже приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродромах «Житыген» и «Алматы» для возвращения домой, сообщили в Минобороны.

Военные Республики Киргизии совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

Ранее сообщалось, что из Казахстана вернулись первые четыре самолета с российскими десантниками из состава миротворческих сил ОДКБ.

Россия направляла в Казахстан подразделения ВДВ в рамках помощи миротворческих сил ОДКБ правительству страны. В сообщении Минобороны во время переброски говорилось, что миротворцев круглосуточно доставляет воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124. Российские десантники занимались охраной аэропорта Алма-Аты, генконсульства РФ, главного узла связи компании «Казах-телеком», ТЭЦ-3, главного водозабора и насосной станции, а также основных вышек связи.