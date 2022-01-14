Российский корабль «Орск» вошел в Средиземное море

Большой десантный корабль (БДК) «Орск» вошел в Средиземное море, сообщает «Интерфакс».

По данным наблюдателей в Стамбуле, опубликовавших фотографии «Орска», БДК движется по направлению в сирийский порт Тартус, в котором расположена база материально-технического обеспечения военно-морского флота России.

Наблюдатели уточняют, что судя по осадке корабля, он полностью загружен. Назначение и состав груза неизвестны.

Кроме того, в Средиземном море постоянно находится боевая группировка российского флота в составе эскадры из более десятки кораблей и вспомогательных судов.

Ранее в ВМФ России рассказали о планах на дальние морские походы в 2022 году.

По словам командующего Северным флотом, адмирала Александра Моисеева, в 2021 году выполнено около 30 дальних походов в дальние регионы Мирового океана, в первую очередь — в Арктику, Атлантику и Средиземное море.