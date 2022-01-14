В Белом доме рассказали, что сделают в случае «нападения» России на Украину

В Белом доме заявили, что в случае «агрессии» России против Украины, Соединенные Штаты усилят восточный фланг альянса НАТО, сообщает ТАСС.

«Мы четко заявили как непосредственно России, так и публично о некоторых других вариантах, и они включают изменения в вооруженных силах и потенциале, которые Соединенные Штаты и НАТО развернут для союзников на восточном фланге, чтобы усилить и укрепить надежность обороны союзников на их территории», — заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он утверждает, что Соединенные Штаты четко дали понять, что в случае «агрессии», США существенно усилят поддержку Украины.

«Таковы некоторые из дополнительных инструментов, которые мы можем использовать в данном контексте. Все они сводятся к основному предложению о том, что Соединенные Штаты будут стремиться укреплять и усиливать нашу позицию и позицию наших союзников, а также поддерживать Украину в случае вторжения», — заявил Салливан.

Ранее в США раскрыли разведданные о гипотетическом нападении России на Украину.