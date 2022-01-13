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В США раскрыли разведданные о гипотетическом нападении России на Украину

Советник Байдена Салливан: разведсообщество не считает, что Москва хотела напасть на Киев

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Joshua Roberts/Reuters

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл данные американского разведывательного сообщества, касающиеся гипотетической военной агрессии России против Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Разведывательное сообщество не давало оценок, что русские действительно решили выбрать военный курс действий на Украине», — сказал Салливан.

Он отметил, что Белый дом и его союзники уверены в наличии дипломатических путей разрешения напряженности в отношениях с Москвой.

По его словам, новые договоренности, которые могут быть достигнуты в ходе переговоров с Россией укрепят безопасность в Европе.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили военную поддержку Киева со стороны США. Остин подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, включая наращивание потенциала вооруженных сил Украины.

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Отношения России и США
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