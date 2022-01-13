Шеф Пентагона обсудил с министром обороны Украины оказание военной помощи Киеву

Шеф Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили военную поддержку Киева со стороны США. Об этом сказано в заявлении, размещенном на сайте американского военного ведомства.

В сообщении говорится, что Остин подтвердил непоколебимую поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе «продолжающиеся усилия по наращиванию потенциала вооруженных сил Украины путем предоставления военной помощи».

Также отмечается, что стороны выразили поддержку дипломатическим усилиям по деэскалации напряженности.

Кроме того, министры обсудили «наращивание Россией военной группировки» на границе.

Ранее в январе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы продолжат оказывать военную помощь Украине для укрепления обороны страны.

Также стало известно, что Вашингтон обсуждает с НАТО вопрос поставок Украине американских переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Ракеты станут частью военной помощи Киеву. В Белом доме считают, что оружие должно защитить страну от российских вертолетов и дронов.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.