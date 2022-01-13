Посол России в Лондоне отреагировал на отказ остановить расширение НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин ответил на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что НАТО не откажется от политики открытых дверей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Четко и ясно сказали — ни на какие уступки мы не пойдем, это наша принципиальная позиция», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Москва настаивает на четких юридических гарантиях нерасширения НАТО на Восток. По его словам, если Россия сейчас согласится обсуждать контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, транспарентность, в этом «наборе» растворится ее ключевое требование к альянсу.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что возможность принимать в НАТО желающие этого страны — основной принцип альянса.

Госсекретарь отметил, что США рассчитывают на продолжение дипломатического диалога с Россией. Однако Вашингтон готов и к тому, что диалог завершится.