Политика
Бизнес
Общество
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве демонтировали памятник Минину и Пожарскому 21:14
Губерниев — о потере максимальной квоты на Олимпиаду в биатлоне: все... 21:12
В Совфеде не удивились продлению санкций ЕС против России 21:06
Два человека погибли в результате падения лифта в московском... 21:05
Цена на газ в Европе растет на 12,5% 20:56
Валиева рассказала о коронавирусных ограничениях на чемпионате Европы 20:54
Елизавета II лишила принца Эндрю военных званий и патронажа 20:41
Тренер сборной России по биатлону прокомментировал потерю максимальной квоты... 20:39
Вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны прекращен 20:37
Первые российские миротворцы вернулись из Казахстана 20:25

Посол России в Лондоне отреагировал на отказ остановить расширение НАТО

Посол России в Британии Келин: Москва не пойдет на уступки в переговорах с Вашингтоном

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Посол России в Великобритании Андрей Келин ответил на слова государственного секретаря США Энтони Блинкена, заявившего, что НАТО не откажется от политики открытых дверей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Четко и ясно сказали — ни на какие уступки мы не пойдем, это наша принципиальная позиция», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Москва настаивает на четких юридических гарантиях нерасширения НАТО на Восток. По его словам, если Россия сейчас согласится обсуждать контроль над вооружениями, мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, транспарентность, в этом «наборе» растворится ее ключевое требование к альянсу.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что возможность принимать в НАТО желающие этого страны — основной принцип альянса.

Госсекретарь отметил, что США рассчитывают на продолжение дипломатического диалога с Россией. Однако Вашингтон готов и к тому, что диалог завершится.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть