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Первые российские миротворцы вернулись из Казахстана

Минобороны: первые подразделения российских десантников из состава ОДКБ вернулись из Казахстана

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В Россию из Казахстана вернулись первые четыре самолета с десантниками из состава миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома «Алма-Аты» на аэродром «Иваново-Северный», вернулись в пункт постоянной дислокации», — отметили в ведомстве.

Россия направляла в Казахстан подразделения ВДВ в рамках помощи миротворческих сил ОДКБ правительству страны. В сообщении Минобороны во время переброски говорилось, что миротворцев круглосуточно доставляет воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124. Российские десантники занимались охраной аэропорта Алма-Аты, генконсульства РФ, главного узла связи компании «Казах-телеком», ТЭЦ-3, главного водозабора и насосной станции, а также основных вышек связи.

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