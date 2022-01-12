В США прокомментировали вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана

Власти США приветствовали вывод миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя американского Государственного департамента Неда Прайса.

«Мы приветствуем заявление президента Токаева о том, что коллективные миротворческие силы завершили свою миссию… Мы продолжаем призывать все коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности уважать права человека и выполнить свое обязательство оперативно покинуть Казахстан, как попросило правительство Казахстана», — сказал он.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении миротворческой миссии ОДКБ во вторник, 11 января. Он отметил, что сворачивание миссии займет не более десяти дней. При этом в стране будет увеличен личный состав спецподразделений МВД и Национальной гвардии.

Токаев обратился в ОДКБ за помощью, когда Казахстан был охвачен протестами. Акции начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены сжиженного газа с 60 до 120 тенге (примерно 21 рубль).