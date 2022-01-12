Вашингтон ждет от Москвы объяснений по поводу маневров вблизи Украины

Вашингтон ожидает, что Москва раскроет цель маневров российской армии рядом с украинской границей или полностью прекратит учения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя государственного департамента США Неда Прайса.

«Мы полагаем, что в данном случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — сказал он.

По его словам, Вооруженные силы России стянули к западной границе «порядка 100 тысяч солдат».

Прайс подчеркнул, что для прогресса в переговорах Москвы и Вашингтона требуется «атмосфера деэскалации».

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд посоветовала российским властям, которые «ищут конфликта» на мировой арене, остановить «безудержное» распространение коронавирусной инфекции в стране.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет восстановить миропорядок, существовавший во времена СССР.