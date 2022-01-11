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The Hill: в США представили законопроект о восстановлении обороноспособности Украины

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Республиканцы в Палате представителей США представили законопроект, направленный на восстановление обороны Украины и укрепление ее автономии, сообщило издание The Hill.

Проект был назван «Законом об обеспечении украинской автономии через укрепление ее обороноспособности» (The Guaranteeing Ukrainian Autonomy by Reinforcing its Defense Act или GUARD Act).

В случае принятия документа США поддержат присутствие дополнительных наблюдателей от ОБСЕ на российско-украинской границе, а также направят Киеву системы ПВО, различные виды ракет (от «земля-воздух» до противотанковых вариантов). При этом инициаторы законопроекта призвали отвергнуть предложения России по вопросам стратегической стабильности и сохранить политику США в сфере ядерного оружия, не соглашаясь с принципом неприменения его первыми.

Также авторы предложили провести обмен визитами между руководителями США и Украины.

Ранее на Украине рассказали о «неприятным звоночке» для Киева после переговоров РФ и США.

В Женеве 10 января завершились консультации по предложениям Москвы о гарантиях госбезопасности. На 12 января в Брюсселе намечено заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день в Вене запланированы консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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