Новые российские подлодки 949АМ смогут нести на борту более 70 крылатых ракет

Российские подводные лодки проекта 949АМ (модернизированная версия субмарины 949А «Антей») смогут нести до 72 крылатых ракет на своем борту, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в судостроительной области.

Подлодки будут носить крылатые ракеты типа «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

«По факту станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ. Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы», — объяснил источник агентства.

Упомянутая ракета «Циркон» на текущий момент не имеет аналогов в мире и способна осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Она может развивать скорость до 10,7 тыс. км/час при максимальной дальности в 1000 км. Для сравнения, американская ракета Raytheon движется в верхних слоях атмосферы со скоростью около 6,2 тыс. км/час.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о новых российских атомных подлодках.