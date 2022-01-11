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Новые российские подлодки 949АМ смогут нести на борту более 70 крылатых ракет

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Минобороны России

Российские подводные лодки проекта 949АМ (модернизированная версия субмарины 949А «Антей») смогут нести до 72 крылатых ракет на своем борту, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в судостроительной области.

Подлодки будут носить крылатые ракеты типа «Калибр», «Оникс» или «Циркон».

«По факту станут самыми вооруженными подводными носителями крылатых ракет в российском ВМФ. Одного неполного ракетного залпа такой подлодки будет достаточно для гарантированного уничтожения авианосной многоцелевой группы», — объяснил источник агентства.

Упомянутая ракета «Циркон» на текущий момент не имеет аналогов в мире и способна осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Она может развивать скорость до 10,7 тыс. км/час при максимальной дальности в 1000 км. Для сравнения, американская ракета Raytheon движется в верхних слоях атмосферы со скоростью около 6,2 тыс. км/час.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о новых российских атомных подлодках.

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