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В Норвегии предложили принять Россию в НАТО

Норвежский генерал Моод: для предотвращения войны Россию надо принять в НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Западным странам стоит изменить свое отношение к России и даже предоставить ей членство в НАТО, чтобы избежать военного конфликта. Об этом в статье для журнала Aftenposten написал норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории?» – отметил генерал.

По словам Моода, если страны Запада не начнут мыслить иначе, то скорее всего быстро придут к еще большим конфликтам и войнам «как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

Для того, чтобы наладить отношения между Россией и Западом нужно отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения и вовлеченности всех сторон, полагает генерал.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не может вступить в НАТО, потому что Запад не хочет иметь сопоставимых по влиянию соперников на международной арене. Глава МИД добавил, что альянс не является оборонительным проектом, как бы в НАТО ни утверждали обратное. Лавров также сообщил, что Кремль не хочет превратить Россию в «осажденную крепость» под давлением Запада, но Москва не будет «бегать» за США и просить о снятии враждебных санкций.

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