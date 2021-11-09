В Белоруссии заявили о стягивании Польшей боевой техники к границе

Польские военные и полицейские стягивают боевую технику к границе с Белоруссией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.

«В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая», — указано в сообщении.

В свою очередь, польские пограничники заявили, что несколько раз слышали выстрелы со стороны Белоруссии.

«Каждые сутки мы слышим выстрелы на белорусской стороне», — рассказала пресс-секретарь Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович.

В МВД Польши заявили, что на границе с Белоруссией сейчас находятся до 12 тысяч военнослужащих и около четырех тысяч сотрудников Пограничной стражи.

Ранее в Кремле назвали тревожной ситуацию на границе Белоруссии и Польши.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.