Литва направляет войска к польско-белорусской границе из-за наплыва мигрантов, сообщает Литовское национальное телевидение и радио (LRT).

По информации главы литовского МВД Агне Билотайте, литовские власти и военные силы находятся в режиме «максимальной готовности». Обсуждается введение на границе режима ЧС.

Днем 8 ноября в Белоруссии заметили многочисленную группу беженцев около трассы, ведущей к границе с Польшей. Белорусские пограничники заявили, что на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.

Между тем в польском МИДе сообщили, что белорусские власти пытаются довести ситуацию на белорусско-польской границе до смертельных случаев. В связи с обострением ситуации на границе с Белоруссией власти Польши увеличили численность военнослужащих до 12 тыс. человек.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

После этого Польша решила установить забор из колючей проволоки на границе с республикой.