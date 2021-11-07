В офисе Зеленского не подтвердили заявления о российских войсках у границ Украины

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что офис президента не располагает информацией о «скоплении российских войск» у украинских границ, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в ходе селекторного совещания с президентом главнокомандующий ВС Украины «не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить». По словам пресс-секретаря, у офиса главы государства «нет никакой подтверждающей информации» по данному вопросу.

«Насколько я знаю, министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины», — заявил Никифоров.

Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что США обратились в Европейскую службу внешних связей и ряду государств ЕС в связи с сообщениями о наращивании сил РФ на границе с Украиной.

Посольство США в Берлине отказалось комментировать дипломатические контакты. При этом представитель дипмиссии заявил, что США и далее будут поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.