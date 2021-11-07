Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Арктике испытали первый российский дрон-спасатель 05:23
РАН: содержащийся в черном перце пиперин блокирует COVID-19 05:20
На Урале сбежавшую от приемной семьи девочку разлучили с сестрами и вернули... 05:20
Хави может повлиять на возможное возвращении Месси в «Барселону» 05:19
«Известия»: российские банки заработали на инфляции более триллиона... 05:03
Водолазное судно вышло к потерпевшему бедствие контейнеровозу Rise Shine 05:00
Голкипер «Монреаля» Прайс признался, что лечился от наркозависимости 04:59
Диетолог Половинская назвала сладости, которые можно есть без вреда для здоровья 04:50
В Японии ушло в отставку правительство 04:44
Россиянам рассказали, когда в стране снизится заболеваемость COVID-19 04:36

В офисе Зеленского не подтвердили заявления о российских войсках у границ Украины

close
100%
Министерство обороны Украины

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что офис президента не располагает информацией о «скоплении российских войск» у украинских границ, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что в ходе селекторного совещания с президентом главнокомандующий ВС Украины «не рассказал ни о чем таком, что должно было как-то насторожить». По словам пресс-секретаря, у офиса главы государства «нет никакой подтверждающей информации» по данному вопросу.

«Насколько я знаю, министерство обороны Украины называет такие сообщения элементом давления или психологического, или пропагандистского. Оно не подтверждает сосредоточение войск свыше нормального уровня у границ Украины», — заявил Никифоров.

Ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила, что США обратились в Европейскую службу внешних связей и ряду государств ЕС в связи с сообщениями о наращивании сил РФ на границе с Украиной.

Посольство США в Берлине отказалось комментировать дипломатические контакты. При этом представитель дипмиссии заявил, что США и далее будут поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть