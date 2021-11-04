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Бывший вице-премьер Украины Резников стал главой минобороны

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РИА «Новости»

Верховная Рада назначила бывшего вице-премьера, экс-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова министром обороны страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что кандидатуру Резника поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Накануне, 3 ноября, Рада на заседании поддержала отставку Андрея Тарана с должности министра обороны страны, который занимал этот пост с 2020 года.

Кроме того, были уволены первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко, вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Согласно украинской конституции, президент может подать на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно самой Радой. Увольняет министров также парламент.

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