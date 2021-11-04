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Украинские пограничники не наблюдают активности ВС РФ у своих границ

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РИА «Новости»

Вблизи украинских границ не зафиксирована активность армии России. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РИА «Новости».

«Государственная пограничная служба также отслеживает ситуацию, которая происходит рядом с границей Украины на территории России. Отмечу, что в непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы противника», — заявил Демченко.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр прокомментировалаинформацию об активности российских войск возле украинских границ, сообщив, что планируется увеличение контингента РФ в период с декабря по январь.

В свою очередь внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявило наличии у Украины плана на случай полномасштабного военного конфликта с Россией. Проект подготовлен совместно с иностранными партнерами.

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