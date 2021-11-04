В Минобороны Украины ожидают увеличение войск РФ возле границ к концу года

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телеканала »Украина24» прокомментировала информацию об активности российских войск возле украинских границ.

«Нам следует ожидать в декабре и январе больших новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение контингента именно в эти месяцы, декабрь-январь» — сообщила Маляр.

По ее словам, происходящее в настоящий момент у украинских границ наблюдается постоянно, и это не та ситуация, когда нужно бить тревогу и говорить, что ситуация катастрофична. Она добавила, что риск эскалации существует постоянно, потому что Украина находится в состоянии войны.

Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы показано размещение российских военных «на границе с Украиной» — в Смоленской области.

В сообщении издания утверждается, что подразделения, в том числе «элитная 1-я гвардейская танковая армия», в конце сентября были отправлены в район Ельни из других районов России, где они дислоцируются.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией публикации американских СМИ о том, что Россия якобы стягивает силы к границе с Украиной.