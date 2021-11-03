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Путин заявил о заключительном этапе испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время очередного совещания по оборонной тематике рассказал о завершении испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон», ВМФ РФ начнет получать их в свое распоряжение начиная с 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», — заявил Путин.

Он также подчеркнул, что проводимые испытания подтвердили уникальность «характеристик» лазерного комплекса «Пересвет» и ракетных комплексов «Авангард» и «Кинжал».

Ранее Путин заявил, что в стране высокий уровень военной безопасности. По словам главы государства, такой уровень обеспечила разработка передовых вооружений.

Накануне президент России рассказал, что новая гонка вооружений уже идет. По мнению российского лидера, гонка началась из-за того, что Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2001 году.

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