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Российские военные отработали борьбу с беспилотниками в горах

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Минобороны провело серию учений на Кавказе и в Крыму, в ходе которых проверили силы российской противовоздушной обороны в борьбе с беспилотниками. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

«Подразделениям ПВО и РЭБ удалось проверить новую тактику отражения атак БПЛА в горах. Маневры проходили в условиях, приближенным к боевым», — говорится в сообщении.

При этом горная местность максимально затрудняла действия военных расчетов — дроны на подлете к цели прятались за хребтами или в ущельях. Маневры признаны успешными.

«Дрон не виден для радаров и оптических средств за горными склонами, — объяснил он. — В итоге БПЛА получают хорошие шансы на проведение неожиданной атаки, а у обороняющейся стороны сокращается время для ответной реакции. Опыт Сирии показал, что в такой местности неплохо проявляют себя сводные отряды, куда могут входить средства ПВО, РЭБ и даже снайперы с крупнокалиберными винтовками. Также в горах очень важно наладить контроль воздушной обстановки», — пояснил изданию военный эксперт Виктор Мураховский.

Ранее сообщалось, что в РФ будет создана технология дронов-камикадзе для защиты морских границ страны от судов-нарушителей. В новую систему войдут разведывательные беспилотники и несколько видов барражирующих боеприпасов. Ожидается, что они смогут стартовать как с береговых пусковых установок, так и из установок на кораблях российского флота.

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