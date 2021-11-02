На Украине начнут производить собственные боеприпасы для гранатометов

На Украине запустили производство боеприпасов для подствольного гранатомета ВОГ-17В украинского производства. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба конструкторского бюро «Вектор-В».

«На Украине появилось собственное производство боеприпасов для гранатометов. ООО «Специальное конструкторское бюро «Вектор-В» передало для серийного выпуска на государственном предприятии гранатометные боеприпасы ВОГ-17В разработки нашей компании», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что бюро удалось разработать полностью украинский боеприпас, который впервые за историю независимой Украины выдержал полный цикл госиспытаний.

Отмечается, что серийное производство боеприпасов позволит решить одну из первоочередных потребностей украинской армии.

Ранее сообщалось, что власти Украины ведут переговоры с Великобританией о покупке ракет Brimstone для украинских кораблей. По информации газеты Times, стороны обсуждают возможность установки ракет Brimstone стоимостью около $138 тыс. за каждую на украинских самолетах. Эти ракеты стояли на вооружении ВВС Великобритании и применялись в Афганистане, Ливии и Сирии.