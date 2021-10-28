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Ветеран греческой армии описал сценарий тотальной войны НАТО с Россией

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Global Look Press

Ветеран греческой армии Ставрос Атламазоглу в статье для издания 19Fortyfive описал сценарий тотальной войны НАТО с Россией.

По его словам, при наземной операции решающее значение будет иметь скорость и неистовость наступления. При столкновении сторон Россия нанесет удар по группировке НАТО в странах Балтии, считает Атламазоглу.

Эксперт выразил убежденность в том, что ключевое значение сыграет способность Североатлантического альянса выдержать натиск русских в начале до тех пор, пока не прибудет подкрепление.

«Если российской армии удастся смять и продавить этот фланг, то положение Североатлантического альянса будет очень серьезным», — пишет Атламазоглу.

Автор статьи предположил, что после того, как будет установлен контроль над прибалтийскими странами Россия подготовится к контрудару по американским силам, которые к этому моменту уже развернут в регионе. При помощи крылатых и баллистических ракет Москва начнет топить корабли, подвозящие войска и танки НАТО к месту боевых действий, а также наносить удары по военно-политическим и экономическим объектам альянса в Европе и Великобритании.

В заключении Атламазоглу уточнил, что описанный им сценарий боевых действий не учитывает применение ядерного арсенала сторонами условного военного конфликта.

Ранее заведующий кафедрой военно-морской стратегии им. Дж.К.Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс заявил, что Китай и Россия могут положить начало третьей мировой войне из-за территориальных претензий к Японии.

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