Один из создателей боевого робота «Маркер» раскрыл его ключевые преимущества

Российский боевой робот на универсальной платформе «Маркер» обладает рядом преимуществ, в частности — точным позиционированием и высокой скоростью вращения модуля полезной нагрузки. Об этом ТАСС рассказал главный конструктор НПО «Андроидная техника», руководитель лаборатории проекта «Маркер» Алексей Богданов.

«В «Маркере» использована новая схема приводных решений, при которой оптико-электронный приборный блок, ведущий наблюдение, захват объекта и его сопровождение, находится в центре и имеет собственные отдельные приводы, а приводы для установки полезной нагрузки (вооружения) находятся справа и слева от него и действуют отдельно, не связанно между собой. Такая компоновка позволяет вести одновременное поражение целей различными типами вооружения одновременно. Точность и скорость работы позволяет поражать не только наземные цели, но и мини-БЛА», — объяснил специалист.

«Маркер» могут использовать люди без специальной подготовки, находясь на расстоянии от места боевых действий. Роботу доступны различные модули: от пулеметов и военного снаряжения до медицинских принадлежностей, электрических ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в России прошли испытания пяти автономных ударных роботов «Маркер», которые действовали в группе без участия человека.