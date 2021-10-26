ВСУ взяли под контроль село Старомарьевка в Донбассе

Село Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе перешло под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Бабель», ссылаясь на источники в Минобороны страны.

По их словам, украинские военные взяли под контроль Киева село Старомарьевка, которое находится у села Гранитное.

Силы ВСУ зашли в данный населенный пункт вечером 25 октября и закрепились там, пишет издание.

Ранее глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что украинская армия предприняла попытку продвинуться в сторону территорий, подконтрольных ДНР на линии соприкосновения в Донбассе.

На территории Донбасса с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, согласованные участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В результате введен запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и другие действия.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители Донбасса не признали новую власть после госпереворота. В 2015 году лидеры «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Украина приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу.