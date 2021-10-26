Российские военные спасли от пиратов 20 украинских моряков

Командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1-го ранга Станислав Варик рассказал, что российские военные с отряда боевых кораблей Северного флота спасли от пиратов на панамском контейнеровозе «Люсия» два десятка украинских моряков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Варик отметил, что изначально специалистами была установлена связь с судоходной компанией, которая подтвердила, что члены экипажа судна находятся в цитадели. После этого штурмовая группа морпехов высадилась на панамский контейнерововз.

«Уточнили обстановку, что в команде судна было 22 человека: 1 россиянин (гражданин РФ), 1 румын (Румыния) и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые и укрыты в этом помещении», — рассказал Варик.

Он добавил, что в текущий момент судно по просьбе капитана конвоируется отрядом кораблей.

Варик также подчеркнул, что все моряки поднялись на верхнюю палубу и поблагодарили морпехов за спасение.

Ранее моряки российского Северного флота спасли панамский контейнеровоз от пиратов в Гвинейском заливе.