ИГ* активизировалось в центральном Афганистане

Боевики «Исламского государства (организация запрещена в России)» стали захватывать населенные пункты в центральной части Афганистана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные сетевые издания.

«Черные флаги ДАИШ стали чаще появляться в различных селениях уезда Дех Рахвуд. Центром группировки в уезде стало селение Дехзанг, откуда организаторы распространяют послания с призывом присоединиться к ней. Каждому новому члену ДАИШ выдается по 30 тыс. афгани — единовременное пособие», — указано в сообщении.

При этом, начальник генерального штаба вооруженных сил «Талибана (организация запрещена в России)» Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани заявил, что в воскресенье, 24 октября, в провинции Джаузджан на севере Афганистана были задержаны несколько человек, которых обвиняют в пособничестве и шпионаже в пользу «ИГ».

Бывший председатель комитета по обороне в палате представителей Афганистана Мир Хайдар Афзали утверждает, что увеличение активности боевиков «ИГ» связано с тем, что талибы освободили их из тюрем во время захвата власти в стране.

Ранее стало известно, что Пакистан оказывает помощь «Талибану» в борьбе с ИГ* в Афганистане.