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Боевые корабли России и Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая впервые провели совместное патрулирование в Тихом океане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В рамках патрулирования, которое проходило с 17 по 23 октября 2021 года, группировка кораблей прошла через Сангарский пролив, уточнили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что экипажи боевых кораблей России и Китая отработали совместное тактическое маневрирование, преодолели свыше 1700 морских миль, а также провели ряд тренировок.

«Задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов России и Китая, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран», — говорится в сообщении Минобороны.

РФ была представлена силами Тихоокеанского флота (ТОФ). Совместный отряд состоял из 10 кораблей, среди них – корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий».

Военно-морские силы народно-освободительной армии Китая (НОАК) задействовали в совместном патрулировании эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан», корветы «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу», а также корабль комплексного снабжения «Дунь Пин Ху».

Ранее боевые корабли ТОФ ВМФ России и силы ВМС Китая провели совместные учения «Морское взаимодействие — 2021». Маневры проходили с 14 по 17 октября в акватории Японского моря.

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