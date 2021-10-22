Forbes: ПРО США не выдержит ядерную атаку России или Китая

У американской системы ПРО нет шансов выстоять против ядерного ракетного удара Китая или России. Об этом написал обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Он подчеркнул, что у Штатов имеется развернутые системы противоракетной обороны на Аляске, в Калифорнии и в Восточной Европе для отражения маломасштабных атомных атак со стороны Северной Кореи и Ирана.

«Но этих средств защиты недостаточно, чтобы остановить полномасштабный ядерный обстрел с применением многих сотен китайских ядерных боеголовок или, что еще хуже, тысяч российских», — подчеркнул Экс.

В публикации он отметил, что у Пекина есть система «частично-орбитального бомбометания», что должно иметь огромное значение для стратегии безопасности Штатов. По мнению Экса, вероятность того, что старая система ПРО США выдержит против таких ударов, значительно ниже.

Ранее стало известно, что Китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия летом 2021 года. Речь идет о запуске планирующего гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА), способного нести ядерное оружие.