ТАСС: Су-57 опережает самолеты пятого поколения США по вооружению и РЭБ

Отечественный истребитель Су-57 превосходит своих американских конкурентов по части систем вооружения, роботизации, радиолокационным системам наблюдения и комплексу РЭБ (радиоэлектронная борьба). Об этом в интервью ТАСС рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, при определении критериев принадлежности самолета к пятому поколению США делают акцент на таких свойствах как форсаж на сверхзвуковой скорость, маневренность, малая заметность в инфракрасном диапазоне, передовая авионика, взлет с коротких дистанций, многофункциональность и сетецентричность.

«Долгое время считалось, что к пятому поколению можно причислять только F-22 и F-35, но эти самолеты не малозаметны, то есть сбиваемы», — заключил он.

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей.

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году получат два серийных истребителя пятого поколения Су-57.