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Военные США заявили о пяти российских самолетах в опознавательной зоне ПВО Аляски

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Военные США заявили, что пять российских самолетов залетали в опознавательную зону противовоздушной обороны у воздушной границы США и Канады, сообщил интернет-портал DVIDS, который специализируется на военно-промышленной тематике.

В сообщении портала указано, что воздушные судна были замечены 21 октября в 17.53 по местному времени (5.53 по московскому времени 22 октября).

«Самолеты, которые в настоящее время находятся в международном воздушном пространстве, не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады. Самолеты покинули зону ПВО в 19.21 по местному времени (7.21 мск 22 октября)», — уточняет DVIDS.

Ранее сообщалось, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в небо для сопровождения над Японским морем бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил Соединенных Штатов.

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