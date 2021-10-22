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НАТО усиливает присутствие в Черном море

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Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об усилении присутствия альянса в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы стали свидетелями незаконной аннексии Крыма, агрессивного поведения России в Черном море, поэтому мы усилили наше присутствие в этом регионе в воздухе, на суше и на море», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания глав минобороны стран-участниц НАТО, прошедшего в Брюсселе.

Он отметил, что Черноморский регион стратегически важен Североатлантическому блоку — «три страны-союзницы являются прибрежными государствами: Румыния, Болгария и Турция, также там находятся наши ближайшие партнеры Грузия и Украина».

Генсек добавил, что НАТО постоянно мониторит обстановку на Черном море, и планирует возможные действия.

Ранее альянс одобрил стратегию общей защиты и утвердил новые планы по наращиванию оборонного потенциала государств-союзников.

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