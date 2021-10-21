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В Минобороны ФРГ призвали НАТО к большей жесткости в отношениях с Россией

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Global Look Press

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что НАТО стоит ясно продемонстрировать России, что альянс готов и к военным действиям. Об этом сообщает радиостанция Dlf.

«НАТО должна делать то, что она сейчас и делает — с одной стороны, ясно реагировать на действия и угрозы со стороны России, в том числе, в военном планировании. С другой стороны, сохранить все форматы [диалога с Москвой] — Совет Россия — НАТО и другие», — заявила глава оборонного ведомства.

По ее словам, это означает, что НАТО протягивает руку к диалогу, России стоит принять решение, пожмет ли она ее.

Карренбауэр также напомнила «о нарушениях Россией воздушного пространства стран Балтии» и нарастании конфликтного потенциала в Черноморском регионе.

Глава Минобороны ФРГ также высказалась за усиление военного потенциала европейских стран НАТО с учетом опыта эвакуационной миссии из Афганистана, которая, по ее словам, показала, что европейцы без помощи США «не так дееспособны, как нам всем хотелось бы».

Ранее стало известно, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО, а также закрывает военную миссию и информационное бюро альянса в Москве.

В ответ на это глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил, что решение России о закрытии дипмиссии при НАТО осложняет и без того сложные отношения сторон.

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