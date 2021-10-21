Путин оценил операцию США по выводу войск из Афганистана

Президент России Владимир Путин заявил, говоря о выводе войск США из Афганистана, что, наверное, это можно было сделать иначе, но пройдет время, и все встанет на свои места. Такое мнение российский лидер выразил во время Валдайского форума.

«То, как это произошло, конечно, мы видим. Наверное, это можно было сделать иначе. И, конечно, это так или иначе отражается на доверии США прежде всего со стороны тех стран, которые ориентируются на Штаты как на союзника», — сказал Путин, отметив, что «ни к чему кардинальному это не приведет».

Российский лидер также заявил, что американский президент Джо Байден «конечно, поступил правильно», выведя войска из Афганистана, хотя и осознавал, что после этого шага окажется под внутриполитическим давлением.

«Байден наверняка понимал — может быть, он и не знал детали, как это будет происходить, но понимал, что так или иначе внутриполитически это будет одна из линий атаки. Но он пошел на это, принял и взял на себя эту ответственность», — заключил Путин.

Главные тезисы Путина на «Валдае» — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель талибов объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Пентагон «успел» — 31 августа он объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что президент Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.

В начале октября стало известно, что США возобновили эвакуацию афганцев.