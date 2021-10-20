Бомбардировщики США пролетели над Черным морем

Стратегические бомбардировщики пролетели над Черным морем в ходе визита главы Пентагона Ллойда Остина в регион. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на ВВС США.

В заявлении Военно-воздушных сил страны говорится, что два бомбардировщика B-1 (Lancer) «провели миссию по противостоянию средствам морского базирования в интеграции с союзниками по НАТО и партнерами».

Самолеты взлетели с американской базы в Фейрфорде. Во время полета они дозаправились над морем.

Ранее Остин заявил, что Вашингтон намерен поддержать Украину в укреплении способности сдерживать «агрессию» России.

17 октября стало известно, что российский истребитель МиГ-31 поднимался в небо для сопровождения над Японским морем бомбардировщика B-1B ВВС Соединенных Штатов.

До этого сообщалось, что российский истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем.