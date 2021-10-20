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В МВД избавились от пистолета Макарова

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

МВД России приняло на вооружение новый компактный пистолет Лебедева (ПЛК) от группы компания «Калашников» — он заменит в правоохранительных органах пистолет Макарова (ПМ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По мнению источника, пистолет Лебедева «должен постепенно заменить в МВД морально устаревший ПМ советской разработки».

Ранее сообщалось, что пистолеты Макарова нашли замену — спустя 70 лет после того, как он был принят на вооружение советской армией и правоохранительными органами. Летом этого года стало известно о том, что МВД России совместно с группой компаний «Калашников» готовятся к заключению контракта на поставку в ведомство пистолета Лебедева.

Пистолет Лебедева представляет собой новейший боевой образец компактного стрелкового оружия разработки «Калашникова» и впервые был презентован публично на международной оружейной выставке IDEX 2021 в ОАЭ, причем боевую версию начали разрабатывать еще в 2014 году , через год — представили опытный образец, но после приняли решение доработать пистолет до компактных размеров. Доработанную версию и приняли на вооружение в МВД.

Вес облегченной модификации ПЛ составляет 710 граммов без патронов, магазин рассчитан на 14 патронов калибра 9×19 мм Парабеллум. Базовая версия, для сравнения, весит на 200 граммов больше и на 40 мм длиннее.

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