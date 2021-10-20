КНДР подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подлодки

КНДР подтвердила, что 19 октября провела тестовый пуск новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении ЦТАК говорится, что новая БРПЛ с использованием передовых технологий управления и наведения, в том числе боковых маневров и «глиссирующих прыжков», внесет значительный вклад в развитие оборонных технологий КНДР, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота республики.

В нем также сказано, что первый успешный пуск баллистической ракеты морского базирования был осуществлен Академией обороны Северной Кореи пять лет назад, и «снова достигнут успех пуска с подлодки БРПЛ нового типа».

Ранее сообщалось, что в результате запуска ракет из КНДР никто не пострадал.

Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. По данным ведомства, ракета была выпущена в 10.17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

Запуск был выполнен на фоне переговоров представителей Южной Кореи, США и Японии в Вашингтоне. Они обсуждают совместные усилия по возвращению КНДР к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.