Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ольга Бузова не исключила своего ухода в политику 02:35
Симеоне не пожал руку Клоппу после поражения «Атлетико» от... 02:30
В Свердловской области пропала 14-летняя школьница 02:27
В Госдуме заждались законопроекта об обязательной маркировке животных 02:21
Российский волейболист Мусэрский дисквалифицирован из-за допинга 02:10
В Вашингтоне перекрыли улицы из-за угрозы взрыва в здании Минтруда 02:09
В Ростовской области ввели обязательные ПЦР-тесты для выезжавших из региона 01:58
Блогер Mellstroy поздравил избитую им модель с «годовщиной» треш-стрима 01:55
Черчесов призвал понять решение Дзюбы не ехать в сборную России 01:50
На Украине незрячим паралимпийцам подарили билеты в зоопарк и книги... 01:47

КНДР подтвердила запуск новой баллистической ракеты с подлодки

close
100%
KCNA/Xinhua/Global Look Press

КНДР подтвердила, что 19 октября провела тестовый пуск новой баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В заявлении ЦТАК говорится, что новая БРПЛ с использованием передовых технологий управления и наведения, в том числе боковых маневров и «глиссирующих прыжков», внесет значительный вклад в развитие оборонных технологий КНДР, а также подводных боевых возможностей военно-морского флота республики.

В нем также сказано, что первый успешный пуск баллистической ракеты морского базирования был осуществлен Академией обороны Северной Кореи пять лет назад, и «снова достигнут успех пуска с подлодки БРПЛ нового типа».

Ранее сообщалось, что в результате запуска ракет из КНДР никто не пострадал.

Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. По данным ведомства, ракета была выпущена в 10.17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

Запуск был выполнен на фоне переговоров представителей Южной Кореи, США и Японии в Вашингтоне. Они обсуждают совместные усилия по возвращению КНДР к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях