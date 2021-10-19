В результате запуска ракет из КНДР никто не пострадал

В результате запуска двух снарядов из КНДР в сторону Японского моря никто не пострадал. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РИА «Новости».

«Тот факт, что Северная Корея, начиная с прошлого месяца осуществляет серию ракетных пусков, является очень прискорбным. В настоящее время подтверждений об ущербе или пострадавших после пусков не поступали», — сказал премьер.

По его словам, запущенные снаряды, вероятнее всего, являются баллистическими ракетами. Премьер-министр при этом распорядился провести сбор и анализ данных, своевременно проинформировать население, обеспечить безопасность судоходства и воздушного транспортного сообщения, а также провести приготовления к внештатным ситуациям.

Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. По данным ведомства, ракета была выпущена в 10:17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

Запуск был выполнен на фоне переговоров представителей Южной Кореи, США и Японии в Вашингтоне. Они обсуждают совместные усилия по возвращению КНДР к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.