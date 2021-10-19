В Южной Корее подтвердили, что КНДР запустила баллистическую ракету

Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея заявил, что КНДР провела запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Разведывательные органы Южной Кореи и США в настоящее время проводят тщательный анализ дополнительной информации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным комитета, ракета была выпущена в 10:17 по местному времени недалеко от города Синпхо в провинции Хамгён-Намдо, расположенного на побережье Японского моря.

Запуск был выполнен на фоне переговоров представителей Южной Кореи, США и Японии в Вашингтоне. Они обсуждают совместные усилия по возвращению КНДР к диалогу посредством гуманитарной помощи и других стимулов.

Ранее береговая охрана Японии выпустило предупреждение для судов в связи с запуском ракеты и риске падения обломков.

За прошедший месяц КНДР провела испытательный пуск новой зенитной ракеты с целью «подтвердить практичность работы пусковой установки, радиолокатора и проверить боевые характеристики ракеты», а также запуск новой гиперзвуковой ракеты «Хвасон-8».