В России провели испытания ударных роботов «Маркер», действовавших без участия человека

В России провели испытания пяти автономных ударных роботов «Маркер», которые действовали в группе без участия человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Роботы автономно решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целями. Действовали роботы за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения.

Источник сообщил, что в будущем планируется провести совместные испытания группы роботов и беспилотных летательных аппаратов, это позволит повысить количественные и качественные показатели разведки.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал видео с роботом «Маркер», который испытывается на космодроме Восточный в системе охраны. Уточняется, что его создали разработчики робота-космонавта «Федора».