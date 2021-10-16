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Названа причина крушения американского F-22 во Флориде

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Staff Sgt. Chris Drzazgowski/U.S. Air Force/AP

В Военно-воздушных силах Соединенных Штатов были раскрыты обстоятельства и причины аварии истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Об этом сообщает портал The Drive.

Крушение произошло в мае прошлого года во Флориде.

По информации издания, причиной крушения истребителя могло послужить «неправильное» мытье, сказавшееся на работе датчиков. Речь идет о датчиках, отвечающих за управление американского F-22.

Незадолго до падения на панели приборов летчика отобразилось несколько предупреждений, не соответствующих реальному поведению самолета.

Перед тем как разбиться, истребитель в воздухе перевернулся кверху брюхом, а приборные показатели скорости и высоты полета не соответствовали действительности.

В результате пилот решил катапультироваться.

Летчик выжил, а F-22 вошел в штопор. Лайнер упал и сгорел.

Ранее истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем.

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