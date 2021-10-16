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В США морпеха оштрафовали на $5000 за критику вывода войск из Афганистана

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US Navy Photo

Военный трибунал постановил объявить выговор подполковнику морской пехоты США Стюарту Шеллеру, публично критиковавшему американские власти за вывод войск из Афганистана, а также удержать $5 тыс. из его зарплаты. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Шеллер признал себя виновным по всем шести обвинениям на уровне административных правонарушений, включая умышленное неподчинение вышестоящему офицеру, проступок при исполнении служебных обязанностей и «поведение, неподобающее офицеру и джентльмену». Максимальным штрафом могла быть конфискация двух третей месячной заработной платы за 12 месяцев и выговор.

Судья сказал, что он не оправдывает правонарушений Шеллера, но отметил его 17-летнюю карьеру в армии, заявив, что до «инцидента в социальных сетях» он был офицером с выдающимся послужным списком.

Ранее Шеллер попал под трибунал за критику вывода американских сил из Афганистана. В августе он опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором, назвав свое имя и звание, открыто раскритиковал американское командование за провал в эвакуации американского контингента из Афганистана.

Следом Шеллер выпустил еще несколько видеозаписей, на которых критиковал своих руководителей и сослуживцев за то, что они отказываются его поддерживать.

31 августа Пентагон объявил о завершении вывода американских войск из Афганистана. Сообщалось, что президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных. В начале октября стало известно, что США возобновили эвакуацию афганцев.

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