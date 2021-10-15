В Пентагоне не стали комментировать инцидент с американским эсминцем в Японском море

Пентагон отказался комментировать инцидент с эсминцем ВМС США Chafee, который пытался нарушить российскую государственную границу в Японском море, сообщает РИА «Новости».

«С этим вопросом лучше обратиться в Военно-морской флот США», — сообщили агентству в американском оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны России сообщило, что эсминец ВМС США Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Как уточнили в оборонном ведомстве, американский корабль приблизился к территориальным водам РФ и попытался пересечь государственную границу в районе проведения совместных российско-китайских учений «Морское взаимодействие — 2021».

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Трибуц», находившийся в этом районе, предупредил американский эсминец о недопустимости подобных действий, после чего Chafee, вместо изменения курса и покидания закрытого района, поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку к взлету с палубы вертолета, и попытался нарушить российскую границу в районе залива Петра Великого.

По данным МО РФ, эсминец ВМС США «отвернул на обратный курс» лишь тогда, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подобные действия экипажа Chafee являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море, а также российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года.