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Украина получит от Британии ракетное вооружение и военные корабли

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Великобритания предоставит Украине ракетное вооружение и военные корабли. Такое заявление в интервью телеканалу «Дом» сделал посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

По словам дипломата, украинская сторона в ближайшее время купит у Соединенного Королевства два действующих корабля (тральщика). Он отметил, что их не нужно будет строить. Как сообщил Пристайко, тральщики сразу войдут в состав ВМС Украины.

«Это современные корабли, которые используются в ВМС Великобритании. Они имеют самое современное вооружение, <...> соответствуют всем стандартам НАТО», — сказал он.

Посол также заявил, что Киев получит ракетное вооружение, что поможет Украине значительно усилить свою военно-морскую мощь.

Кроме того, стороны запланировали совместно строить корабли для нужд украинских ВМС.

«Будет начато строительство кораблей меньшего класса на Украине и в Великобритании», — добавил дипломат.

На этой неделе советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев получил от США новую партию летального оружия.

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