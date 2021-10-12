Росгвардия предложила не выдавать лицензию на оружие не прошедшим проверку ФСБ и МВД

Росгвардия подготовила законопроект, по которому не должны выдавать лицензию на приобретение оружия лицам, не прошедшим проверку ФСБ и МВД. Отмечается, что ограничения направлены на то, чтобы люди, причастные к экстремистским и террористическим организациям, не получили на руки оружие. На федеральном портале нормативных правовых актов выложен соответствующий проект.

При подаче документов на лицензию будет проводится проверка органами внутренних дел и (или) органами Федеральной службы безопасности. Они вынесут заключение по вопросу. Силовики могут отказать в выдаче документов на оружие, указав, что существует повышенная опасностью нарушения прав и свобод других граждан. Законодательная новелла предусматривается не только отказ в выдаче лицензии на оружие, но и аннулирование ранее выданных разрешений.

Ранее для водителей назвали средства самообороны, которые можно возить в машине. При этом обнаруженные в салоне импортные электрошокеры или устройства кустарного производства могут привести к выписке штрафов.