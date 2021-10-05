В России завершились испытания новой снайперской винтовки

В России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Драгунова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу группы компаний «Калашников».

«Государственные испытания снайперской винтовки Чукавина, которая заменит в войсках снайперскую винтовку Дегтярева, завершены с положительным результатом», — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, на данный момент оформляются итоги испытаний, после чего ожидается решение о принятии нового стрелкового комплекса на вооружение.

Впервые снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) была представлена на международном военно-техническом форуме «Армия-2017». Именно из этой винтовки 19 сентября 2018 года стрелял президент России Владимир Путин во время осмотра галереи для стрельбы в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.

От традиционной снайперской винтовки СВЧ отличается, прежде всего, компоновкой. Она упрощает крепление на оружие различной оптики, ночных и тепловизионных насадок, коллиматорных прицелов и других современных прицельных комплексов. В базовой комплектации оружие оснащается телескопическим прикладом с регулируемой щекой.