Арсенал армейской авиации РФ пополнит многоцелевая управляемая ракета

Ракета «Изделие 305Э», предназначенная для оснащения современных боевых вертолетов, впервые была представлена на форуме «Армия-2021» — помимо Ми-28НМ и Ка-52М, Минобороны решило вооружить ракетами вертолеты спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Сообщается, что 105-килограммовая ракета позволяет уверенно поражать все типы целей на поле боя. Кроме того, она в три раза повысит дальность поражения авиации и позволит вертолетам оставаться неуязвимыми для противника.

По данным источников газеты, на момент начала разработки боеприпас не совсем соответствовал взглядам военных на систему вооружения современных вертолетов, однако в ходе тестирования ракета продемонстрировала высокие боевые возможности и универсальность.

Ракета разработана специалистами Конструкторского бюро машиностроения (входит в состав АО «НПО «Высокоточные комплексы» «Ростеха»). Она оснащена тепловизионной головкой самонаведения, бесплатформенной инерциальной навигационной системой, сопряженной с ГЛОНАСС, высотомером и каналом связи с вертолетом. Гарантированная дальность полета «Изделия 305Э» составляет до 14,5 тыс. м.

Как сообщил ТАСС генеральный конструктор разработчика Валерий Кашин, «Изделие 305Э» в настоящее время производится серийно. Сейчас она адаптирована к новейшим российским вертолетам, однако, при желании заказчика, может быть адаптирована и к другим машинам.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит в 22 по 28 августа в подмосковной Кубинке. Ранее сообщалось, что на «Армии-2021» Минобороны России подписало контракты на 500 млрд рублей.