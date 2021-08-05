Российский спецназ провел «диверсию» на учениях у узбекско-афганской границы

Спецназовцы России и Узбекистана устроили «диверсию» в тылу условного противника. «Операция» прошла в рамках совместных учений двух стран, которые проводятся в граничащей с Афганистаном Сурхандарьинской области Узбекистана, Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Как рассказали в ЦВО, на полигоне «Термез» военнослужащие российских и узбекских подразделений специального назначения во время учения «провели совместную операцию по ведению диверсионных действий в тылу условного противника».

В ходе испытаний разведывательные группы спецназа совершили десантирование из транспортно-боевых вертолетов Ми-171 и Н-215 беспарашютным способом, с помощью спусковых устройств. Высадка с использованием элементов горного снаряжения осуществлялась с высоты 25 м на неподготовленные площадки.

После приземления военные провели разведку района, нашли и уничтожили лагерь «незаконных вооруженных формирований».

Ранее военный эксперт раскритиковал идею совместных с Таджикистаном и Узбекистаном учений.

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (организация запрещена в России) на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

29 июля Россия начала переброску войск на учения у границы Узбекистана с Афганистаном.